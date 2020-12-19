Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır.