Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır."

19.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kuzey Marmara Otoyolu) Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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