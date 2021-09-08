Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına, huzur ve refah diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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