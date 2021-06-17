Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski İkilinin görüşmesi ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski

İkilinin görüşmesi ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü - Haberler
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