Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski İkilinin görüşmesi ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski
İkilinin görüşmesi ANTALYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı