- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski iel bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA