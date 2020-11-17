Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum."
17.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü