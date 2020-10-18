Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum."
18.10.2020 20:23 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu