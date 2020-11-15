Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil"

15.11.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:44

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları GAZİMAĞUSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesine ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları GAZİMAĞUSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesine ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: "(Kapalı Maraş) Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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