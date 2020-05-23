Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü
23.05.2020 21:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:19

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, iki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Ayrıca, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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