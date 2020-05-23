CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KUVEYT EMİRİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
23.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Ayrıca, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
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Kaynak: DHA