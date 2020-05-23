CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KUVEYT EMİRİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KUVEYT EMİRİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KUVEYT EMİRİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
23.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, iki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Ayrıca, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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