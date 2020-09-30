Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir es-Sabah ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir es-Sabah ile görüştü

30.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 30.09.2020 20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir es-Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Emir'in bölgede barış ve istikrar yolunda sarf ettiği üstün gayretlerin yanı sıra Kuveyt'in refah ve kalkınması yolunda yaptığı müstesna katkılarla daima takdirle hatırlanacağını ifade etti.

Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Kuveyt Emirliği makamına gelmesi dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan gücünü alan müstesna ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin bölgede barış ve istikrar ortamının tesisine de katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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