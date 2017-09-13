Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı Kabul Etti (Aktüel)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı Kabul Etti (Aktüel)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı Kabul Etti (Aktüel)