Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı kabul etti (Aktüel)(Tür: Ankara)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Al Sabah'ı kabul etti (Aktüel)

(Tür: Ankara)