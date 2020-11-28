Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak...

28.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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