Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak...
28.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı