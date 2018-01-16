Erdoğan, Kut'ül Amare Dizisinin Galasına Katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kut'ül Amare" dizisinin galasına katıldı.

DEVLET PROTOKOLÜ GALADAYDI

Galada, Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

ERDOĞAN ÜNLÜ OYUNCUYLA SOHBET ETTİ

Erdoğan, tanıtıma katılan Başbakan Binali Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve sinema sanatçısı Engin Altan Düzyatan ile sohbet etti.







