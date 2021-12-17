Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta yaşayan görme engelli kusursuz kulak Bager Çalışcı'ya söz verdiği piyanoyu evine gönderdi.

MUŞ (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta yaşayan görme engelli kusursuz kulak Bager Çalışcı'ya söz verdiği piyanoyu evine gönderdi.

Ankara'da düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışma fırsatı bulan görme engelli Bager Çalışcı, hayali olan piyanosuna Cumhurbaşkanıyla kavuştu. Piyanosunu teslim alan Bager'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyanosundan memnun olup olmadığını sorarak, "Bager, gözlerinden öpüyorum ve bu piyanodaki resitallerini inşallah senden ayrıca dinlemek isterim. Bütün ailene selamlar" dedi.

"Cumhurbaşkanım beni bugün çok mutlu etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Bager Çalışcı ise "Cumhurbaşkanım beni bugün çok mutlu etti. Bana piyano gönderdi. Kendisiyle 'Tam Bana Göre Festival'de de görüşmüştük. Ona çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

"Piyanoyu ilk çaldığımda çok şaşırdım ve kendimi rüyada hissettim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştüğünü kaydeden Çalışcı, "Bana 'merhabalar' dedi. Ben de merhabalar Cumhurbaşkanım dedim. Kendisine piyano için teşekkür ettim. Cumhurbaşkanımız çok iyi birisi. Çok sevindim. Piyanoyu ilk çaldığımda çok şaşırdım ve kendimi rüyada hissettim. Hayallerime kavuştum. Her tuşa dokunduğumda, her piyanonun başına oturduğumda Cumhurbaşkanımızı hatırlayacağım" diye konuştu.

Bager'e, piyano tesliminde Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı eşlik etti. - MUŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kusursuz kulak Bager'in hayalini gerçekleştirdi

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