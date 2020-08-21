CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KUŞ YEMİ SATICISININ AHŞAP GÜVERCİNİNİ İMZALADI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası vatandaşları selamladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası vatandaşları selamladı. Erdoğan, çıkışta kuş yemi satan Ramazan Okay'ın ahşaptan yapılan güvercini imzaladı.

"TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ PROJESİDİR"O anları anlatan Ramazan Okay, " Yapmış olduğum güvercin yerli ve milli bir güvercindir. Güvercinimiz Eyüpsultan güvercinidir. İnançla azimle bu güvercini yaptık. Biz bu güvercini Cumhurbaşkanımıza imzalattık. Bu güvercini bizi arayarak istediler. Yüksek rakamlar da verdiler fakat biz bunu satmayacağız. Biz bunu vitrinimize koyarak bir sergi yapacağız. Dünyada ilktir ahşap güvercin. Türkiye'nin yerli ve milli projesidir. Cumhurbaşkanımıza anlattık. Tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Projemiz, güvercinleri koruma altına almak, güvercin alanları oluşturmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA