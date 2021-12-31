Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurun yıl sonu kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet