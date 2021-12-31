Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurun yıl sonu kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurun yıl sonu kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurun yıl sonu kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurun yıl sonu kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz" dedi. - İSTANBUL

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