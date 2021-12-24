CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KURUN ÜZERİNDEKİ KÖPÜĞÜN BİR GÜNDE ORTADAN KALKTIĞINI GÖRDÜK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,

"Hazırladığımız tedbir paketini açıklamamızla birlikte kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük" dedi.

"115 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDEYİZ"

"EKONOMİ POLİTİKASINDA TARİHİ BİR DEĞİŞİM BAŞLATTIK"

"KURUN ÜZERİNDEKİ KÖPÜĞÜN NEREDEYSE BİR GÜNDE ORTADAN KALKTIĞINI GÖRDÜK"

FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi yüksek faiz ve hormonlu kur artışı cenderesinden çıkardığımız gibi yüksek fiyat artışı bataklığından da uzak tutmakta kararlıyız" dedi.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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