Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt Olduğu İçin Baskı Görüp Haksızlığa Uğrayan Kim Varsa, Onunla Birlikte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt Olduğu İçin Baskı Görüp Haksızlığa Uğrayan Kim Varsa, Onunla Birlikte...

- AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı görüp haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim"DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı...

- AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Erdoğan: "Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı görüp haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim"

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

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