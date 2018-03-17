Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt Olduğu İçin Baskı Görüp Haksızlığa Uğrayan Kim Varsa, Onunla Birlikte...

- AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Erdoğan: "Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı görüp haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim"

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.