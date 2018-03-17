Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt Olduğu İçin Baskı Görüp Haksızlığa Uğrayan Kim Varsa, Onunla Birlikte...
- AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Erdoğan: "Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı görüp haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim"DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı...
- AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Erdoğan: "Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı görüp haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim"
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.