Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursu başarıyla bitiren Kaymakamlara sertifikalarını verdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kursu başarıyla tamamlayanlara Kaymakamlık sertifikalarını vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kursu başarıyla tamamlayanlara Kaymakamlık sertifikalarını vermesi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kursu bitiren kaymakam adaylarına sertifikalarını verdi.