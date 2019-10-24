Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursu başarıyla bitiren Kaymakamlara sertifikalarını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursu başarıyla bitiren Kaymakamlara sertifikalarını verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kursu başarıyla tamamlayanlara Kaymakamlık sertifikalarını vermesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı.

24.10.2019 17:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kursu başarıyla bitiren Kaymakamlara sertifikalarını verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kursu başarıyla tamamlayanlara Kaymakamlık sertifikalarını vermesi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kursu bitiren kaymakam adaylarına sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA
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