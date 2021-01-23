Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir"

23.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:58

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir."

Erdoğan: "Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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