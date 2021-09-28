Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Kovid-19 Zirvesi"ne video mesaj gönderdi

AA - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesinin, hem evrensel sağlık hakkı hem de ahlaki açıdan zaruri olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesinin, hem evrensel sağlık hakkı hem de ahlaki açıdan zaruri olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen "Küresel Kovid-19 Zirvesi"ne bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Kovid-19 Zirvesi ne video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Kovid-19 Zirvesi ne video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Kovid-19 Zirvesi ne video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi - Haberler
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