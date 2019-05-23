Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik ayakta durmayı başardık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik ayakta durmayı başardık. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz."
Kaynak: AA
Mersin'de minibüse binen bir çocuğu, kıyafetleri kirli olduğu gerekçesi ile koltuktan kaldırıp yere oturtan