Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz"
14.12.2020 20:08 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:15
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu