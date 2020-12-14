Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz"

14.12.2020 20:08 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:15

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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