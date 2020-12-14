Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.