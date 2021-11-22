Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız,...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz."
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en...
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AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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