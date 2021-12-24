Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat düzenleyenlerin etiket düzenleyenler kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağız. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla arttırıyorlarsa şimdi de geri indirmelerini bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Kıskanıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Kıskanıyorlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?

 AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title