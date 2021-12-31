Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki dalgalanmanın cazibesine kapılanlar nasıl bunun acı faturasıyla yüzleştiyse aşırı fiyat artışına tevessül edenlerin durumu da farklı olmayacaktır."

AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri

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