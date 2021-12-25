Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurdaki dalgalanma) Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni...
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurdaki dalgalanma) Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurdaki dalgalanma) Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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