Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurdaki dalgalanma) Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurdaki dalgalanma) Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurdaki dalgalanma) Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurdaki dalgalanma) Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık."

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AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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