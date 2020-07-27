Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

27.07.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır'

Kaynak: AA

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