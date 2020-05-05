Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz'
05.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs mücadelesinde normalleşme süreci ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Rehavete mahal vermeden ülkemizi bu salgın musibetinden kurtaracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs mücadelesinde normalleşme süreci ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Rehavete mahal vermeden ülkemizi bu salgın musibetinden kurtaracağız. Mayıs ayında izin vereceğimiz işletmelere de milletimize de güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizde. Salgını ne kadar çabuk yenersek normal hayatımıza o derece hızlı döneriz. Kurallara uymayarak süreci uzatırsak, bedelini hep birlikte öderiz" dedi.

"Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalırız"

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle başladı. Toplantının başında açıklamalarda bulunan Erdoğan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine dikkat çekerek, "Koronavirüs ile mücadelede yeni safhaya geçtik. Atacağımız ilk adımları milletimizle paylaştık. Kabine toplantısında da belirttiğimiz gibi maske kullanımı, temizliğe özeneceğiz. Kazanımları riske atacak adımlar atmayacağız. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Yardımcımız koordinasyonundaki planları güncelleyeceğiz. Rehavete mahal vermeden ülkemizi bu salgın musibetinden kurtaracağız. Milletimizin verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Halkımızdan bu hassasiyeti sürdürmesini bekliyoruz. Mayıs ayında izin vereceğimiz işletmelere de milletimize de güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Önümüzdeki hafta gelişmelere göre normalleşme planımızı diğer unsurlarını da açıklayacağız. Bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizde. Salgını ne kadar çabuk yenersek normal hayatımıza o derece hızlı döneriz. Kurallara uymayarak süreci uzatırsak, bedelini hep birlikte öderiz. Türkiye'nin fazladan tek bir gün kaybetmeye tahammülü yoktur. Biran önce 2023 hedeflerimize doğru eskisinden kararlı şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmek için öncelikle salgın engelini aşmalıyız"

Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillendiği bir döneme girildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu kritik dönüm noktasında karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmek için öncelikle önümüzdeki salgın engelini aşmalıyız. Bunu başardığımızda aydınlık bir geleceğin bizi beklediğinden şüphemiz yoktur. Yeni sürecin öncülüğünü yapmak da 18 yıldır olduğu gibi AK Partiye, yani buradaki heyete düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Meslek kuruluşlarının seçim yöntemi düzenlemesi acilen yapılmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste pek çok düzenlemenin neticelenmeyi beklediğini de hatırlatarak, "Bunlardan biri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerini yeniden belirlenmesi ile ilgili taslaktır. Geçtiğimiz gün Ankara barosunun ve aynı zihniyetteki yapıların diyanet işleri başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemi ile ilgili düzenlemenin aciliyetini göstermiştir. Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmıştık ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı yeniden ele almayı, varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede meclisin takdirine sunmalıyız. Aynı şekilde yargı reformu strateji belgesinde yer alan taahhütlerimizde henüz kanunlaşmamış olanlara ilgi hazırlıkları hızlandırmalıyız" şeklinde konuştu.

"Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen istikbal ve istiklal mücadelemizi zafere ulaştıracağız"

Salgının ekonomi üzerindeki tahribatını onarmak için çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:

"Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı, büyümeyi arzu ettiğimiz seviyeye getirmek için çok çalışmalıyız. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin sadece sağlık sistemlerinin değil ekonomik alt yapılarının da sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi. Türkiye her bakımdan gelişmiş ülkelerden daha sağlam bir duruş sergileyerek bu dönemi geri bırakma safhasına gelmiştir. Karşımızdaki tablo ülke ve millet olarak kendimize daha fazla güven duymamızı sağlıyor. Salgın sürecinde kazanımlarımızı, inşallah bölgesel ve küresel düzeyde daha büyük başarılara dönüştüreceğiz. Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istikbal ve istiklal mücadelemizi zafere ulaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz'

Kaynak: İHA

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