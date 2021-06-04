Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz"
MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdele kesimi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta...
MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdele kesimi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı