Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuracağımız ihracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir...
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuracağımız ihracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuracağımız ihracatı geliştirme fonuyla sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri