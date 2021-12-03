Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. - İSTANBUL

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