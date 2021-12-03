Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik

Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısında Paris İklim Anlaşması her yönüyle ele alındı

Sosyal medya ayakta! Hekimlere yapılacak maaş zammı diğer sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu