Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet