Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine yatırım, istihdam, üretimle çözeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine yatırım, istihdam, üretimle çözeceğiz"
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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