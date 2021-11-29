Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine...

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine yatırım, istihdam, üretimle çözeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine yatırım, istihdam, üretimle çözeceğiz"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Asla bu konudan taviz vermem.'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Asla bu konudan taviz vermem."

 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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