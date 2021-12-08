Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak. Buralardan kimler çıkacak onları da görme fırsatımız olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketi hakkında ilk yorum: Bu, tam bir ibret vesikası

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketi hakkında ilk yorum: Bu, tam bir ibret vesikası

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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