Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak.
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak. Buralardan kimler çıkacak onları da görme fırsatımız olacak"
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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