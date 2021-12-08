Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur manipülasyonu) DDK bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırma yapıyor, yapacak. Buralardan kimler çıkacak onları da görme fırsatımız olacak"

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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