Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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