Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.'

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara...

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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