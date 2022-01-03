Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet