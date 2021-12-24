Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduat hesabı) İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi...
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduat hesabı) İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduat hesabı) İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil."
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur konusunda manipülatif söylemler) Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır.
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduatı) Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani...
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet