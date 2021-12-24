Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduat hesabı) İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduat hesabı) İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduat hesabı) İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduat hesabı) İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil."

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AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri

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