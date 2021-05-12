Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor"
Son dakika haberleri... Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı.
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik."
Kaynak: Anadolu Ajansı