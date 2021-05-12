Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. İki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. İki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Hakan Sabancı Mehmet Ali Erbil Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 21:14:24. #1.16#

title