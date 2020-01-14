Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kulüpler Birliği üyelerini kabulünden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve komisyon üyelerini kabul etti.

14.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti

'ın Kulüpler Birliği üyelerini kabulünden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve komisyon üyelerini kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler