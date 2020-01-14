Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kulüpler Birliği üyelerini kabulünden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve komisyon üyelerini kabul etti.
14.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kulüpler Birliği üyelerini kabulünden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve komisyon üyelerini kabul etti.
Kaynak: AA