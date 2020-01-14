Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ve beraberindekileri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ve beraberindekileri kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve beraberindekileri kabul etti.

14.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ve beraberindekileri kabul etti

Cumhurbaşkanı , Kulüpler Birliği Başkanı ve beraberindekileri kabul etti.

'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Gençlik ve Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Kaynak: AA
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