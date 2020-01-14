Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.

14.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'i kabul etti

Cumhurbaşkanı , Kulüpler Birliği Başkanı ve Komisyon Üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'i kabul etti
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