Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.

14.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'i kabul etti

Cumhurbaşkanı , Kulüpler Birliği Başkanı ve Komisyon Üyelerini kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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