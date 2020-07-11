Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik" Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. (3)

Erdoğan: "Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak."

Kaynak: AA