Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik"
Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
11.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:19
Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. (3)
Erdoğan: "Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak."
Kaynak: AA