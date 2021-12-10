Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz."
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz."
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kalıcı barış ve istikrar) Bunun yolu 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır."
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
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