Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz."

AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri

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