Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs satılık değildir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs satılık değildir"

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

30.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni

'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler."

Erdoğan: "Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur."

Kaynak: AA

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: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs satılık değildir"
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