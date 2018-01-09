Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs meselesini de görüşmelerimizde değerlendirdik. Hırvatistan önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunu yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir"

-" Avrupa Birliği konularında iş birliği yollarını artırma üzerine de görüş alış verişinde bulunduk. Siyasi iş birliğimiz ve askeri iş birliğimiz önem arz ediyor"

-"Bosna Hersek'teki gelişmeleri de ele aldık. Danışma Mekanizması'nın ilk zirve toplantısını yakın zamanda ele alıp değerlendireceğiz. Bölge barışı için buna çok büyük önem veriyoruz"

-"Terör ile mücadele konusunu da ele aldık. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.