Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs Meselesini de Görüşmelerimizde Değerlendirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs meselesini de görüşmelerimizde değerlendirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs meselesini de görüşmelerimizde değerlendirdik. Hırvatistan önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunu yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir"
-" Avrupa Birliği konularında iş birliği yollarını artırma üzerine de görüş alış verişinde bulunduk. Siyasi iş birliğimiz ve askeri iş birliğimiz önem arz ediyor"
-"Bosna Hersek'teki gelişmeleri de ele aldık. Danışma Mekanizması'nın ilk zirve toplantısını yakın zamanda ele alıp değerlendireceğiz. Bölge barışı için buna çok büyük önem veriyoruz"
-"Terör ile mücadele konusunu da ele aldık. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.