Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesinde İncelemelerde Bulunuyor (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.
fotoğraflı - İstanbul