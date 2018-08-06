Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesinde İncelemelerde Bulunuyor (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesinde İncelemelerde Bulunuyor (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesinde İncelemelerde Bulunuyor (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor. 

fotoğraflı - İstanbul

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