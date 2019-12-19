Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.
19.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah, programın ardından Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Erdoğan'ın zirvenin dünzenlendiği alana gelişiFotoğraf çekimi
Salondan görüntüler
Kaynak: DHA