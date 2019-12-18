Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

18.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA

Cumhurbaşkanı , Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de 'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi. Havalimanından, zirve süresince konaklayacağı otele geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler