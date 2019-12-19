Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı.
19.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, tören öncesinde lider ve eşleriyle aile fotoğrafı çekimine katıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA